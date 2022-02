Escape game de poche junior : Le secret des 7 merveilles du monde

Après avoir incarné un chasseur de trésors à la découverte de l'île des Quatre Vents, vous voici parti à la conquête du secret des sept merveilles du monde antique ! Explorez les vestiges de ces sites extraordinaires pour avancer dans l'intrigue et découvrir leur incroyable secret. Faites les bons choix et évitez les impasses et autres pièges ! Découvrez une intrigue très immersive. Idéal pour des enfants âgés de plus de 10 ans.