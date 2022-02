Escape game de poche junior : Les 1001 ruses de Shéhérazade

Incarnez les héros et héroïnes des contes de Shéhérazade et aidez-les à échapper aux griffes de leurs ennemis pour sortir sains et saufs de ces aventures rocambolesques. Explorez des îles, cités ou contrées plus improbables les unes que les autres, pour avancer dans l'intrigue. Faites les bons choix et évitez les impasses et autres pièges ! Découvrez une intrigue très immersive. Idéal pour des enfants âgés de plus de 10 ans.