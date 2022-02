Bien associer les aliments pour bien digérer

Les bonnes associations alimentaires qui vont changer votre vie ! Qui n'a jamais ressenti lourdeurs, ballonnements et autres désagréments digestifs après les repas ? Et si en réalité le problème ne résidait pas dans les aliments eux-mêmes, mais dans leur combinaison ? Marie-Gabrielle Perrin, qui a développé la méthode MGPep's, nous explique la composition des aliments, le fonctionnement de nos intestins et la manière dont, grâce à des combinaisons alimentaires appropriées et des règles digestives simples, les problèmes de digestion ne sont désormais qu'un lointain souvenir. Pour mettre en pratique la méthode immédiatement, le livre comprend des recettes simples et gourmandes, pour retrouver un équilibre digestif, toute son énergie et se sentir bien dans son corps ! Composition du livre : -40 pages d'explication simples, pour comprendre les bienfaits de la méthode et s'organiser au quotidien -50 recettes : apéritifs, déjeuners, dîners et desserts, pour tester et expérimenter la méthode immédiatement