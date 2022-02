Tilou bleu ne veut plus de tétine

Tilou a perdu sa tétine ! Branle-bas de combat dans la maison. Toute la famille cherche la tétine dans les différentes pièces et même dans le jardin. Mamoune et Papoune sont inquiets pour Tilou... Mais, à chaque échec, Tilou, lui, trouve une bonne raison pour dire que ce n'est pas si grave, qu' il n'a plus besoin de l'utiliser... -Pas grave, Je suis grand maintenant ! Aurait-il décidé quelque chose en cachette ? ...