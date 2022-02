Un ouvrage cartonné pour les tout-petits avec : - des questions et des réponses pour découvrir les oiseaux du jardin ; - un système ingénieux de tirette, vers le haut et vers le bas, à droite et à gauche, pour s'amuser à chercher les réponses et les animaux sur les pages ; - Une fabrication inventive pour découvrir les oiseaux du jardin et apprendre de nouveaux mots.