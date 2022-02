Mieux gérer mon argent pour vivre mieux

Adieu découvert, bonjour épargne ! L'auteur propose sa méthode simple et efficace en 3 étapes pour reprendre ses finances en main : - Faire le point de sa relation avec l'argent : en finir avec la charge mentale du budget, les tabous liés à l'argent ou les blocages face aux chiffres ; - Poser son budget sans rien oublier : dépenses fixes, courses et crédits, extras ... ; - Se fixer des objectifs : prévoir, investir, dire stop aux découverts, emprunter sereinement... Une approche pragmatique, mise au point par une maman solo et testée et approuvée par les followers du compte insta La petite budgeteuse.