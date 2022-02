Transformer son jardin en îlot de fraicheur

Le secret de la fraicheur, c'est de planter dense et de jouer avec l'ombre des arbres et arbustes. Illustré de nombreuses photos, le livre détaille étape par étape comment composer votre ilôt de fraîcheur : - d'abord des arbres et arbustes bien résistants à la chaleur ; - des grimpantes sur une tonnelle ou une pergola pour que l'air circule ; - puis des couvre-sols aimant l'ombre pour limiter l'évaporation. Avec 40 fiches plantes détaillées, des conseils de culture pour économiser l'eau et réussir toutes les plantations.