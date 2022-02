Je crée ma pelouse écologique !

Des arrosages tout l'été pour un gazon bien vert, de l'anti-mousse à l'automne à base de sulfate de fer, de l'engrais chimique au printemps... C'est pas très écolo tout ça ! Et si la corvée de tonte tous les 15 jours pouvait être évitée ? Et si, en plus, on pouvait avoir un jardin plus fleuri, plus joli et plus accueillant pour les pollinisateurs. Des alternatives au gazon anglais existent : prairie fleurie, plantes tapissantes, gazon steppique...