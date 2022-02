Vos plantes d'intérieur vous veulent du bien !. Purifiantes, apaisantes, dépolluantes... 50 plantes qui vous changent la vie

Les plantes d'intérieur sont les héroïnes de la maison : elles peuvent changer votre vie ! Dépolluantes, apaisantes, réconfortantes, sources de bein-être, favorisant la créativité... leurs qualités sont aussi nombreuses et variées que leurs formes et couleurs. Et si vous pensez ne pas avoir la main verte, pas de problème : les plantes sélectionnées sont faciles d'entretien et ce guide, très visuel, vous fournira toutes les clefs pour en prendre soin. Dans ce livre : - 50 fiches plantes Les besoins spécifiques de chaque espèce (emplacement, lumière, arrosage, engrais) ; leurs atouts pour favoriser votre bien-être. - Des conseils pour s'initier et découvrir les bienfaits des plantes d'intérieur - Le top 5 des plantes... ... énergisantes - pour se relaxer - pour un moral au beau fixe - développer sa créativité.