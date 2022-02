500 exercices autour des mots - spécial Primaire

Cet ouvrage de référence, véritable trait d'union entre l'école et la maison, contient l'essentiel pour apprendre à maîtriser son vocabulaire. Il a été spécialement conçu par un inspecteur d'académie, pour les enfants scolarisés à l'école primaire. Cet ouvrage, qui peut être utilisé en parfaite autonomie par l'enfant, contient plus de 100 fiches simples et progressives et 500 QCM pour s'entraîner. Des corrigés détaillés et clairement commentés aident à comprendre les pièges et à progresser. En conformité avec les programmes scolaires.