Apaiser ses émotions avec le magnétisme. Colère, stress, anxiété un guérisseur vous aide à libérer vos émotions

De nombreux maux ont pour origine nos émotions. Elles agissent sur notre corps mais aussi sur notre mental et notre énergie sous forme de douleurs, de déséquilibres (digestifs, hormonaux, dermatologiques) et de maladies. Parce ce qu'il travaille sur l'ensemble de nos dimensions, (corporelles, mentale et énergétique) le magnétisme est un puissant outil pour nous aider à gérer et libérer nos émotions. A l'aide d'exercices simple, cet ouvrage propose de traiter à la source les émotions qui nous font souffrir, à la fois avec des techniques de magnétisme à la portée de tous mais également à l'aide de méthodes de soin alternatives (Fleurs de Bach, homéopathie, phytothérapie, hypnose...) et de rituels adaptés (méditation, art thérapie, yoga).