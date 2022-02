Trahir pour grandir. Oser décevoir ses parents pour enfin vivre sa vie

Pour avoir confiance en soi et trouver son propre chemin il faut avoir grandi dans une famille sécurisante et valorisante. Cependant, il arrive que la famille ne permette pas cette croissance et enferme sans s'en rendre compte l'enfant dans un sentiment de dette ou dans un conflit de loyauté qui l'empêchent de s'épanouir. Devenus adultes nous en souffrons (névroses, maladies, dépression...) et ne nous sentons pas libres de faire nos propres choix. A l'aide de nombreux cas, cet ouvrage explique comment se libérer des chaînes de la loyauté et accepter de décevoir ceux que nous aimons pour vivre notre vie.