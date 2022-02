Les Sociétés modernes. Vivre avec des droits, entre identités et intimité

Toute étape de l'Humanité doit s'organiser autour de principes qui donnent leur unité à ses acteurs. Les sociétés prémodernes ont eu comme problème à résoudre de reconnaître dans la parenté la structure principale de l' "ordre naturel" que la pensée structuraliste a permis d'analyser. Les sociétés modernes ont été fondées sur le culte de la raison et de l'origine divine de l'homme et ont étendu par la connaissance et par l'idée de souveraineté populaire son contrôle et sa transformation du monde. La troisième étape dans laquelle nous venons d'entrer doit reposer sur notre conscience des droits humains fondamentaux : la liberté, l'égalité et les droits qui forment l'individualité de chacun. Nous ne construirons notre société - qui est une société de communication plus que de production -, que si nous respectons ces droits fondamentaux mais aussi l'altérité des autres dans un monde ouvert et l'intimité personnelle de chacun. Cette vision nouvelle doit permettre de repenser des notions fondamentales telles que la gestion des conflits et surtout le dépassement de l'opposition centrale entre les sociétés de droits et les sociétés d'identités.