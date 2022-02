Charbons ardents

En 1983 a lieu "La Marche pour l'égalité et contre le racisme" , de Marseille à Paris avec quelques détours. Ce n'est évidemment pas du goût de tout le monde. Toumi Djaïda est gravement blessé par une balle tirée par la police. D'autres se font tabasser. Dans le pays, on continue de compter des agressions, parfois des meurtres, contre les "Arabes" . C'est le triste lot d'une décolonisation mal acceptée. En évoquant ce moment de notre histoire à travers le mouvement lancé entre autres par Christian Delorme, le curé des Minguettes, Maryline Desbiolles dresse un bilan sans concession de notre rapport à l'autre, et plus particulièrement de notre rapport convulsif à l'Algérie. C'est un livre d'indignation, porté par une langue puissante, parfois litanique, comme un chant contre ce refus diffus de l'étranger qui nous gangrène, cette maltraitance d'Etat qui nous déshonore. En février 2022, on commémorera (mais qui sera ce "on" ? ) les 60 ans du moment le plus incandescent de ce qu'on a si longtemps et qu'on continue souvent d'appeler "les événements" d'Algérie.