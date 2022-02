Hold-up sur la terre

L'accaparement des terres ne concerne plus seulement des pays du Sud, comme Madagascar, les Philippines ou le Brésil. En France, des multinationales chinoises et européennes achètent la terre par centaines d'hectares. Ces opérations spéculatives profitent de la crise profonde que subit depuis plusieurs décennies l'agriculture. Sur ces terres, les compagnies pratiquent une agriculture industrielle et chimique, visant une production maximale au détriment de la biodiversité. Le phénomène souterrain prend une ampleur massive : on estime que l' "agriculture de firme" représente aujourd'hui 30 % de la production agricole. L'arrivée de ces grands propriétaires fonciers disqualifie les paysans et leur savoir-faire. Ils deviennent des sous-traitants ou des salariés et ne sont plus maîtres de leur ferme. Une transformation radicale se déroule, qui signifie la fin de l'agriculture traditionnelle. Sauf si... la lumière est jetée sur cette mutation.