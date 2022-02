Tu marches parmi les ruines

Eira, 31 ans, voit son mari se faire poignarder à mort sous ses yeux dans un bus à Londres. En état de choc et sans plus goût à rien, elle décide de partir à Prague où il l'avait demandée en mariage. Elle s'installe dans une petite pension de famille, tente mais en vain de prendre des cours de tchèque et arpente sans fin les rues de la ville en s'interrogeant sur l'absence de sens à sa vie... Très vite à court d'argent, sans travail et sans aucune envie de rentrer en Angleterre, elle accepte une mission de coursier que lui donne un homme louche, Mario, rencontré dans un bar. Elle doit faire passer une valise en Ukraine et revenir avec un bagage dans le coffre sans poser de question. Tout ce qu'elle a le droit de savoir, c'est que le colis est un être humain. Mais Eira choisit ses propres règles dès le début du périple et rien ne se passera comme l'ont prévu les mafieux qui l'ont engagée.