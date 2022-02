Mathilde Carré alias "La Chatte". De la Résistance à la collaboration (et retour)

Le parcours édifiant de Mathilde Carré, alias "la Chatte , reste aujourd'hui à peine croyable. C'est la trajectoire d'une femme sans émotion, à l'extraordinaire pouvoir d'attraction, qui a construit son destin en multipliant les mensonges et les trahisons. En novembre 1941, arrêtée par l'occupant, elle est "retournée" et trahit son réseau de résistance au profit de l'Abwehr, le contre-espionnage allemand. Une centaine de ses camarades sont exécutés ou déportés. Quelques mois plus tard, elle réapparaît à Londres... Construit comme une plongée dans le cerveau de cette femme étonnante, séductrice et manipulatrice, habituée des bars des hôtels de luxe, le livre commence en juillet 1942, lors de son emprisonnement par les Britanniques. "La Chatte" était-elle un agent double "de force" ? Une brillante agent triple ? Les versions successives données par Mathilde Carré pour s'expliquer sont démontées par tous les témoins et victimes qui arrivent à Londres ou reviennent des camps. Pour sa part, elle ne se démonte pas et poursuit l'écriture folle de sa légende, à travers un procès rocambolesque, douze années de détention, une grâce présidentielle, un passage chez les religieuses après sa conversion, et la publication de deux versions différentes de ses Mémoires. A partir d'archives fraîchement déclassifiées par les services secrets français et britanniques, Jean-Christophe Notin signe un récit très romanesque qui se lit comme un voyage au coeur du contre-espionnage et de ses méthodes de manipulation toujours en usage aujourd'hui. Au terme des milles péripéties de la vie de l'ambitieuse espionne prête à sacrifier tous ses proches, une question troublante subsiste : qu'auriez-vous fait à sa place ?