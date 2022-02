Les Violences inaudibles. Récits d'infanticides

Comment une mère peut-elle tuer ses bébés ? Les cas d'infanticides font régulièrement la une des médias. Dans une société qui idéalise la maternité, les femmes qui tuent leur nouveau-né dans les heures qui suivent sa naissance font figure de monstres ou de folles. Cet ouvrage, fruit d'une longue enquête en prison et en cours d'assises, montre à rebours qu'il s'agit de crimes liés au contrôle de la fertilité plutôt qu'à des problèmes de santé mentale. S'appuyant sur les témoignages exceptionnels de femmes condamnées pour ces faits, l'auteure propose en effet une autre lecture de ces homicides. Elle montre que ces crimes sont liés à des situations de grande détresse : pauvreté, violences conjugales, isolement, absence de soutien familial... Contrairement à une idée répandue en France, l'accès aux services de planning familial, à une contraception efficace ou à un avortement, n'est pas garanti pour toutes les femmes. L'observation de procès, des entretiens avec des professionnels de justice et l'analyse d'archives journalistiques viennent compléter l'enquête et examiner en miroir la manière dont la société perçoit et juge ces crimes. Face à ces situations de détresse, le traitement judiciaire apparaît aveugle aux inégalités sociales et particulièrement indulgent envers les hommes violents ou ceux qui se moquent de féconder leur partenaire sans leur consentement. L'institution judiciaire qui se caractérise par ses biais de genre et de classe, perpétue un discours trompeur sur la libre disposition de leur corps dont bénéficieraient toutes les femmes. Ainsi, loin de dépeindre des figures monstrueuses, cette recherche dénonce les violences encore inaudibles qui pèsent sur les choix reproductifs des femmes.