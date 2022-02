La Passion de l'égalité

On semble aujourd'hui tenir pour acquis que les sociétés industrielles ont besoin, pour leur développement économique, d'une différenciation sociale élevée. On accepte l'idée que les peuples, à condition que les inégalités soient justifiées, préfèrent les sociétés inégalitaires. Mais ces théories politiques contemporaines, sapant les possibilités de lutter contre la différenciation grandissante des conditions, se rendent aveugles aux tendances égalitaires qui structurent bel et bien les sociétés démocratiques. Comment mieux définir ces aspirations à l'égalité ? Dans une étude approfondie des théories politiques, de la Renaissance à nos jours, le philosophe Florent Guénard enquête à nouveaux frais sur la nature de cette passion. Il fait l'hypothèse que nous désirons l'égalité non pas en soi, comme certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais pour soi. L'égalité est en effet la condition pour que se nouent entre les membres de la société des relations de fraternité : appartenir à une communauté politique, c'est être traité avec la même considération et celle-ci ne peut s'accorder avec une distribution inégale des ressources et le sentiment d'infériorité qui peut en découler. Dès lors qu'on ne confond plus le désir d'égalité avec le désir del'égalité, on peut comprendre que tous les individus y sont naturellement disposés et que les politiques publiques s'efforçant de réduire les écarts sociaux et économiques ne sont pas une simple option : elles sont en quelque sorte une nécessité historique.