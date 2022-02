Mona, autrice péruvienne installée en Californie, cultive l'art du second degré et du sarcasme. Elle aime l'alcool, les cigarettes, les anti-dépresseurs, les excès en tout genre. Et quand elle comprend qu'elle ne doit sa place à Stanford qu'à son statut de "curiosité anthropologique" et à la diversité qu'elle y apporte, elle n'hésite pas à tourner en dérision l'obsession américaine pour l'identité. Lorsque son roman est nominé pour le prix littéraire le plus prestigieux d'Europe, elle troque sans hésitation la spirale californienne dans laquelle elle se perd pour une petite station balnéaire suédoise et le microcosme des auteurs internationaux. Mais les débats d'idées, les rivalités, les quelques moments de grâce poétique et les éventuels ébats sexuels ne suffiront pas à faire disparaître ses démons et les mystérieuses traces de violence qui marquent son corps et son âme. Dans Mona, Pola Oloixarac brosse le portrait hypnotique d'une femme aux multiples facettes livrée à une élite littéraire à laquelle elle appartient sans jamais - trop ironique et détachée pour cela - y adhérer totalement. D'une écriture tout aussi piquante et tranchante que sa narratrice, elle défend un genre de féminisme qui, incapable de s'extérioriser, touche aux blessures profondes et à l'intime.