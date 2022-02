Altermodernités des Lumières

Dans le débat public, les références incessantes et convenues faites aux "philosophes des Lumières" ont fini par occulter l'effervescence intellectuelle du XVIIIe siècle qui ne se réduit pas aux grandes figures (Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau) hérauts d'une Modernité triomphaliste - anti-religieuse, matérialiste, rationaliste, scientiste, républicaine, etc. A contre-courant des débats contemporains, Yves Citton s'emploie à exhumer une pléiade d'auteurs longtemps tenus pour mineurs ou illisibles parce qu'ils n'entraient pas dans les dichotomies installées entre modernes et antimodernes. Sous sa plume on verra comment les plus radicaux des matérialistes ont pu faire l'éloge de l'Islam et de son Prophète, comment la rationalité financière est une affaire de magie, l'économie réelle une question d'amabilités en même temps qu'un commerce de merde. On y verra aussi comment des romancières ont inventé l'éthique du care, et encore comment une bande de Roms a utilisé la société du spectacle pour instaurer la première Zad dans la Sierra Morena, ... Ces auteurs-là dessinent ainsi des "altermodernités" qui nous invitent à une remise en cause bien plus profonde et bien plus inquiétante que celle de nos classiques dans nos rapports à l'environnement, aux institutions, à nos différences ou nos croyances.