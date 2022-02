La magie de la nature. Découvrez comment pratiquer votre propre magie en lien avec la nature

Grâce à des conseils et des astuces éprouvés, tirés du grimoire personnel de The Witch of the Forest, découvrez tout ce que vous devez savoir pour bien débuter votre voyage... Vous trouverez dans ce Livre : - Comment percevoir l'abondance de magie au coeur de la nature et libérer votre pouvoir. Apprenez à l'exploiter pour changer votre vie et empruntez le chemin des sorcières modernes ? ! - Une multitude de sorts, conseils, astuces et rituels faciles d'accès, mais aussi des outils et ingrédients simples que vous trouverez aisément chez vous ou en cueillant des plantes courantes. - Un grimoire éthique, pratique et simplissime pour vivre en harmonie avec soi-même et la nature. Le matériel ? Votre intention et quelques ingrédients que vous pouvez trouver partout ! Les plus de ce Livre La jaquette peut être retirée, elle devient alors une planche de radiesthésie pour apprendre l'utilisation du pendule ! Ce grimoire de la magie naturelle reprendra les bases et vous apprendra tout ce que vous avez à savoir pour : - S'initier à la sorcellerie - Exploiter la sorcellerie pour prendre soin de soi et de son bien-être - La Roue de l'année de la sorcière - Jeter des sorts - La magie des couleurs et des bougies - Les herbes - La divination, le tarot et la radiesthésie au pendule - La création de vos propres sigils - La relation d'une sorcière avec la Lune et la nature - Pratiquer la magie en toute discrétion ou avec un budget limité ... et bien plus encore ? !