SORCIÈRES URBAINES. Des rituels accessibles, des pratiques et des idées pour cultiver sa magie et s?inspirer des villes

La magie est partout... Alors ajoutez de la magie à votre vie urbaine ? ! Vous trouverez dans ce Livre : - Un guide accessible et intuitif pour pratiquer et repérer la magie en tant que citadin. e, voyageur. euse urbain. e, ou si vous vivez dans un petit appartement. - Des conseils simples pour apprendre la cuisine des sorcières et à appréhender les limites de la ville pour révéler son potentiel créatif. - Des techniques et astuces pour adapter les pratiques magiques traditionnelles aux réalités de la vie urbaine où la nature, le temps, l'espace et les ressources sont rares. Les plus de ce Livre Qu'il s'agisse de construire des autels portables ou permanents, de travailler des sorts avec des herbes en appartement, de pratiquer la bibliomancie dans la bibliothèque de la ville ou de travailler avec la nature et la Lune dans les espaces urbains, Sorcier. ères urbaines offre une nouvelle façon, accessible, de vivre en ville avec intention, en faisant appel à sa magie intérieure pour (ré)enchanter son quotidien et son espace de vie.