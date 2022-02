Tout savoir sur les massages pour bébé. Les bons gestes pour apporter bien-être et apaisement

Le massage pour bébé renforce les premiers liens affectifs et physiques entre le nouveau né et ses parents. Il répond également aux besoins de sécurité et d'amour de bébé. Le massage possède aussi des vertus de bien-être, pour le développement immunitaire ou digestif du nourrisson. Dans ce livre, vous trouverez différentes techniques de massage pour bébé, des fiches pour comprendre son corps et son dévéloppement afin de l'accompagner le mieux possible dans sa croissance.