Le quatrième trimestre. Recettes et conseils pour bien vivre son post-partum

Certaines cultures ancestrales sacralisent les 40 premiers jours après la naissance d'un enfant : cette étape-clé doit être celle du repos et de la récupération émotionnelle et physique après l'accouchement. Cette période de " confinement " - au cours de laquelle une femme reste à la maison pour se concentrer sur sa santé et son bébé - , est pourtant essentielle à notre époque où les mères modernes sont poussées à " rebondir " prématurément après leur accouchement et souvent laissées seules pour faire face aux défis physiques et émotionnels de cette nouvelle étape de leur vie. Le quatrième trimestre, fondé sur la propre expérience post-partum de son auteur, donne les clés pour permettre à la jeune maman de se remettre de son accouchement et de tisser un lien indéfectible avec son bébé. Il constitue une bouée de sauvetage - une source de connexion, de repos et de bienveillance : il est donc essentiel que les jeunes mamans aient des outils pour mieux récupérer et apprennent à s'occuper d'elles au naturel pour lutter contre la fatigue et les inconforts. Le livre comprend 60 recettes simples conçues pour répondre aux besoins spécifiques, énergétiques et physiologiques de la jeune maman : soupes, bouillons, collations, plats complets, des accompagnements, des thés apaisants et stimulants la lactation. Au-delà des recettes, ce guide bienveillant offre des conseils sur l'organisation pendant la période post-partum, la gestion des défis relationnels et la reconnaissance de l'importance de la grossesse et de l'accouchement. Le quatrième trimestre est un guide pratique à la fois inspirant et bienveillant pour toutes les jeunes ou futures mamans : il sera l'allié parfait lors des premières semaines avec un nouveau-né.