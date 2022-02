La force insoupçonnée des dyslexiques. Libérez le potentiel du cerveau dyslexique

Deux experts en neuro-apprentissage révèlent les avantages de la dyslexie, un trouble spécifique de la lecture qui touche 15 à 20 % de la population. Dans ce livre qui change de paradigme, les experts en neuro-apprentissage Drs. Brock et Fernette Eide décrivent une nouvelle science du cerveau qui révèle que les personnes dyslexiques ont une structure et une organisation cérébrales uniques. Bien que les différences soient responsables de certains défis liés à l'alphabétisation et à la lecture, le cerveau dyslexique donne également une prédisposition à des compétences importantes et à des talents particuliers. Alors que les dyslexiques ont généralement du mal à décoder le mot écrit, ils excellent souvent aussi dans des domaines de raisonnement tels que la mécanique (requis pour les architectes et les chirurgiens), l'interconnexion (artistes et inventeurs), la narration (romans et juristes) et le dynamisme (scientifiques et pionniers du monde des affaires). Cet ouvrage unique propose un portrait positif de la dyslexie.