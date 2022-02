Les 50 recettes que vous cherchez toujours sur internet. Sans scroller pendant des heures !

Brioche, moelleux au chocolat, mayonnaise ou encore houmous ? Voici quelques exemples de recettes que l'on cherche sans cesse sur Internet. Plus de besoin de se prendre la tête pour trouver la recette ! Dans ce livre vous trouverez compilées les 50 recettes les plus recherchées en ligne. Des recettes de bases comme celle du pain ou de la vinaigrette aux recettes sucrées et salées comme la moussaka, les lasagnes ou la tarte aux fraises.