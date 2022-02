Les recettes healthy d'une gourmande assumée. Tous les conseils pour réussir son rééquilibrage alimentaire (mais pas que !)

Les recettes healthy d'une gourmande assumée, c'est l'histoire d'une néo-végétarienne, de son rééquilibrage alimentaire et de sa découverte du sport, c'est le parcours de Céline Marks, du blog Les Demoizelles ! Début 2020, Céline Marks décide après pas mal de fatigue, de maux et de kilos en trop de commencer un rééquilibrage alimentaire. En quelques mois, elle perd plus de 15 kilos. Ce changement d'hygiène de vie radical et son néo-végétarisme la pousse à imaginer des recettes pour satisfaire sa gourmandise. Ce sont ces 50 recettes qu'elle propose ici mais pas seulement : elle livre aussi tous ses conseils pratiques pour réussir avec succès son rééquilibrage alimentaire : quels sont les objectifs d'un rééquilibrage alimentaire ? Comment avoir le déclic ? Comment éviter les grignotages ? Quel menu type pour la journée ? Comment rester motiver dans la durée ? Faut-il calculer les portions systématiquement ? Comment se mettre au sport ? Et le jeûne intermittent ? Et si le poids stagne ? etc. Bref, voici un guide pour réaliser des recettes gourmandes, réapprendre à bien manger, adopter de saines habitudes, se mettre au sport, rester motivée, etc. Alors, vous attendez quoi pour vous lancer ?