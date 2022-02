Lancelote l'intrépide

La princesse Lancelote quitte le royaume de Camelote chargée d'une mission pour le petit roi Arthur. Dans la forêt aux mille dangers, brigands, sorcières et crapauds géants se dressent, un à un, sur son chemin. Mais ni les coups ni les sorts ne la détournent de sa cueillette. Fraises des bois et mûres sauvages seront au Royaume, coûte que coûte ! De quoi concocter de bonnes confitures au doux parfum d'aventure. Car pour les chevaliers de l'ordre de la Tarte Ronde, on ne plaisante pas avec le petit-déjeuner ni la paix !