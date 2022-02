Des vacances à mon coeur

Lila Picard, presque trentenaire, récemment larguée, décide de reprendre sa vie en main après des mois difficiles. Et quoi de mieux qu'un road trip en France pour ensoleiller son quotidien ? Mais son périple est mis à mal par une étourderie d'essence qui la contraint à dépendre du bon vouloir du dépanneur qu'elle rencontre : un mécano grognon qui n'a pas sa langue dans sa poche malgré un cul à se damner. Loïc est père célibataire et lui aussi a été marqué par la vie. Il ne vit que pour sa fille de 4 ans et son garage qu'il tient à bout de bras, et fuit les femmes depuis le départ de la sienne. Il n'était pas prêt à accueillir Lila, une tornade solaire, charmante et gaffeuse, à l'opposé de cet homme taciturne... Si leur rencontre est explosive, ils ont pourtant plus en commun qu'ils ne le pensent. Lila devra pourtant rester à Saint Malo, le temps des réparation de son véhicule. L'arrivée de Loïc pourrait bien sauver son voyage. Mais aura-t-elle vraiment envie de repartir ?