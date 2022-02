Kiss and Cry. Bambini, tome 2

A 25 ans, Flaviana Barrati a tout pour être heureuse. Du moins en apparence. C'est une patineuse hors pair, et son coach est également son compagnon depuis six ans. Mais quand il la demande en mariage dans un parc de Milan c'en est trop. Flaviana ne peut pas se mentir plus longtemps. Depuis vingt ans, c'est d'un autre homme dont elle est amoureuse. N'ayant nulle part où aller après sa rupture, Flaviana se réfugie chez Mattia Giordano, un ami de la famille et l'homme qu'elle aime en secret. Mais toute relation entre eux est impossible : Mattia a huit ans de plus qu'elle et surtout, il est marié ! Si ses amis lui disent de renoncer à ses sentiments, Flaviana en est incapable, d'autant plus lorsqu'elle réalise que le couple de Mattia bat de l'aile...