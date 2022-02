Alba, le baiser de la vengeance

Bientôt mise à la rue par son propriétaire, Alba cherche un appartement au plus vite. Mais entre le loyer, l'emplacement et la luminosité, rien ne correspond à ses critères. La jeune femme est sur le point de perdre espoir lorsqu'elle découvre une annonce pour une colocation dans la maison de ses rêves. Le hic ? Les trois hommes qui l'habitent refusent la candidature de femmes. Alba met toutes les chances de son côté pour que cette bande de garçons revienne sur sa décision. Enfin acceptée, elle déchante rapidement lorsqu'elle découvre que l'un des locataires, Bastian, est son bourreau du collège. Une colère sourde monte en elle. Alba n'est plus une enfant fragile, et elle fomente un plan pour le faire payer : séduire pour mieux détruire. Mais si la vengeance peut aveugler, la jeune femme voit parfaitement que Kamran, un autre colocataire, est un homme séduisant, attentionné et tendre envers elle. Prise entre des sentiments contraires, jusqu'où ira Alba pour assouvir ses désirs de vengeance ?