Back to you

Benjamin et Inès se connaissent depuis toujours. A l'adolescence, leur attirance mutuelle devient une évidence, laissant place à une histoire d'amour passionnée. Mais tout bascule lorsque Benjamin part sans donner d'explication. Deux ans plus tard, la jeune femme ne s'est toujours pas remise de cette rupture. Le pouvoir de son regard captivant et la sensation de sa peau contre la sienne sont toujours ancrés dans sa tête et dans son coeur. Alors, quand elle recroise Benjamin à l'occasion d'un mariage, Inès est plus perdue que jamais. Son premier amour est devenu un pompier attirant et sûr de lui... Et il semble bien décidé à la reconquérir. Mais Inès parviendra-t-elle à lui pardonner ? Ce roman est précédement paru sous le titre de Toi & Moi contre le reste du monde.