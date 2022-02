Beautiful Mistake

Depuis qu'elle est adolescente, Isabelle a un faible pour Ashton, le frère de sa meilleure amie. Mais ce brillant avocat a beau être séduisant, il n'en est pas moins arrogant. Et Isabelle ne lui pardonne pas son comportement qui l'a humiliée plus jeune. Ce n'est donc pas de gaieté de coeur qu'elle postule pour être son assistante... Malgré leurs rapports électriques au travail, ils ne résistent pas à la tentation de passer une nuit ensemble. Pour Ashton, c'est désormais impossible de la laisser partir. Mais Isabelle regrette aussitôt, persuadée que cette relation est vouée à l'échec. Pourtant, cette erreur pourrait bien se révéler être la plus belle de sa vie...