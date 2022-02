Be my Valentine

Un groupe d'amies. Quatre histoires d'amour. Découvrez 4 nouvelles romantiques et sexy sur le thème de la Saint Valentin. Porte-bonheur et tablettes de chocolat, Julie-Anne Bastard Valentine est une chocolatière pétillante et douée. A l'approche de la Saint-Valentin, elle doit faire face à un défi de taille : créer un chocolat pour le roi de Belgique. Le problème, c'est qu'en ce moment elle a la poisse. Elle aurait bien besoin d'un porte-bonheur ! Se pourrait-il qu'il s'agisse de Luc, son insupportable voisin aux magnifiques tablettes de chocolat ? A chaque fois qu'il est dans les parages, la chance semble lui sourire à nouveau... Pour conjurer le mauvais sort Valentine n'a pas le choix : elle doit se rapprocher de Luc. Retour à Pittenweem, Ludivine Delaune Depuis des années, Aileen évite soigneusement de se rendre à Pittenweem. Cette petite ville écossaise lui rappelle cruellement Ewen, son premier amour qui lui a brisé le coeur. Mais la jeune femme ne peut plus fuir sa terre natale plus longtemps : sa soeur est sur le point d'accoucher. Et en tant que sage-femme, elle lui a promis de l'accompagner. Elle tombe de haut lorsqu'elle apprend qu'Ewen est non seulement le voisin de sa soeur, mais qu'en plus il a été choisi pour être le parrain de sa future nièce ! Hygge Love, Liv Stone Gina, une belle latino-américaine de Los Angeles, décide de fuir les festivités de la Saint Valentin pour se réfugier au fin fond de l'Islande. Mais rien ne se passe comme prévu ! A peine arrivée, elle est surprise par une tempête de neige et sa voiture de location finit dans le fossé. Elle est sauvée par Ásgeir, un secouriste adorable et incroyablement sexy qui lui propose de dormir chez lui. Les vacances s'annoncent loin d'être reposantes pour Gina, aux côtés d'un beau viking des temps modernes... Not a game, Vanessa Furchert " Nous avons testé pour vous : la retraite spirituelle pour couple. " Voici le titre de l'article qu'Axelle et Clarens, doivent remettre au big boss du célèbre magasine Pulse pour la parution spéciale Saint Valentin. Mais ces deux journalistes ne sont ni en couple... ni sur la même longueur d'onde. Axelle, spécialisée dans les jeux-vidéos un peu geek sur les bords, est à l'inverse de Clarens, un ancien rugbyman aussi séduisant que désinvolte. Pas le choix, s'ils veulent conserver leur job, les deux collègues vont devoir jouer au couple modèle...