33 jours - tome 3

La conclusion haletante de la trilogie San Francisco Lovers enfin disponible ! Michael a demandé Déliah en mariage, la libérant du contrat qu'elle a passé avec Eric. Mais Michael est loin de lui avoir pardonné ses mensonges, et il n'a d'ailleurs jamais été aussi furieux. Pour ce dernier, c'est la goutte d'eau, il rompt definitivement avec elle. Déliah a le coeur brisé mais ne s'avoue pas vaincue pour autant. Mais les évènements qui vont en découler nous prouvent une fois de plus qu'il ne faut pas se fier aux apparences. L'ultime compte à rebours vient donc de commencer avant que la trilogie ne s'achève. Et ce, dans 33 jours...