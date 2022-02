Emily in Paris. Le roman de la série

Je me trouve dans un taxi, et mon coeur bat si fort qu'il est prêt à exploser. Moi, Emily Cooper, je suis à Paris ! On a tous besoin de rêves pour exister, et le mien est en train de devenir réalité. Oui mais voilà, lorsqu'on rêve aussi fort, il est juste impossible de s'arrêter. Les rues de Paris défilent sous mes yeux, avec des monuments plus splendides les uns que les autres. Et moi, je souris, je souris ! Pourtant, une partie de moi a peur. Peur de ne pas trouver ma place, ici. Peur que la réalité ne soit pas conforme à mon rêve...