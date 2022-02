DISNEY - Les nouvelles histoires de Panpan - Bonne nuit, Panpan !

La suite des aventures des plus grands héros Disney ! Une collection d'albums de 32 pages dédiée aux histoires inédites des plus grands héros des classiques Disney. Dès 4 ans. Résumé : Les soeurs de Panpan s'endorment les premières. Toutefois, le petit lapin n'arrive pas à trouver le sommeil. Son esprit ne cesse de vagabonder. Et s'il explorait la forêt pendant la nuit ?