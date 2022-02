PANPAN - 5 Minutes pour s'endormir - Histoires toutes douces - Disney

5 minutes de lecture chaque soir avant de s'endormir avec Panpan et sa famille ! Découvrez 12 histoires aux textes concis et richement illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un recueil à lire à son enfant pour l'accompagner au pays des rêves ou pour l'encourager au plaisir de la lecture autonome. Dès 4 ans. Contient les histoires : Le repaire secret ; Le nouvel ami de Panpan ; Le plus beau des cadeaux ; Une parfaite journée d'été ; Panpan trouve un oeuf ; Une surprise pour Panpan ; L'aventure nocturne de Panpan ; La révolte des carottes ; Un caneton bruyant ; Une journée avec papa ; Panpan et les nuages ; Le début de l'automne.