PANPAN - Histoires de 3 minutes avant de faire dodo - Disney

Des mini histoires pour s'envoler chaque soir au pays des rêves avec Panpan et ses soeurs ! Un recueil de 9 courts récits à lire à son enfant pour l'accompagner au moment du coucher. Découvrez de nouvelles histoires, aux textes concis et illustrations inédites, pour un temps de lecture de 3 minutes par histoire. Dès 3 ans. Contient les histoires : La cueillette des carottes ; Le repaire secret ; L'aventure nocturne de Panpan ; Panpan trouve un oeuf ! ; Une parfaite journée d'été ; La partie de cache-cache ; Panpan et le caneton bruyant ; Le premier jour d'automne ; La tête dans les nuages