DISNEY CLASSIQUES - J'ai 2 ans - Des histoires de mon âge

La collection de recueils d'histoires Disney pour chaque âge ! Dans ce beau livre de 96 pages, l'enfant découvre 6 histoires illustrées, avec des héros et un vocabulaire adaptés à son âge. Au cours de sa lecture, des questions ponctuelles lui seront posées pour l'accompagner dans sa compréhension de l'intrigue et pour aiguiser son sens de l'observation. Puis, à la fin de l'ouvrage, une double page de synthèse invite enfant et parent à échanger ensemble sur les histoires. Dès 2 ans. Contient les histoires : Mickey et ses amis - Une surprise pour Pluto ; Pinocchio - L'histoire du film ; Le Roi Lion - Une journée de prince ; Panpan - Panpan a un nouvel ami ; Mickey et ses amis - Le sapin de Donald ; Winnie l'Ourson - Le jouet de Petit Gourou