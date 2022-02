LÀ-HAUT - Les Grands Classiques - L'histoire du film - Disney Pixar

Toute l'histoire du film Là-Haut dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : A 78 ans, Carl Fredricksen décide de réaliser le rêve d'une vie : voyager jusqu'aux Chutes du Paradis. Il fait alors décoller sa maison en y attachant des milliers de ballons ! Mais une fois dans les airs, il se rend compte qu'il n'est pas seul... Russel, un jeune explorateur, s'est envolé avec lui et se joint donc au voyage !