LES ARISTOCHATS - Les Grands Classiques - L'histoire du film - Disney

Toute l'histoire du film Les Aristochats dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : Madame de Bonnefamille vit avec ses chats, la douce Duchesse et ses trois petits. Un jour, elle convoque son notaire pour rédiger son testament. A la grande surprise de son dévoué majordome, Edgar, la vieille femme décide de léguer sa fortune à ses chats ! Prêt à tout pour être l'unique héritier, l'homme avide enlève les félins...