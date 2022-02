Sam le pompier - Mission rafting

Aujourd'hui, les pionniers de Pontypandy vont essayer de gagner leur badge de construction de radeau ! James a tout prévu : il est venu avec sa tablette et un chargeur pour suivre à la lettre les instructions et fabriquer un super radeau. Mais il ne se rend pas compte que les fils de son chargeur sont endommagés : ils surchauffent et mettent le feu à l'herbe sur les berges. C'est une mission pour Sam le pompier !