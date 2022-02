Guide du Routard Portugal 2022/23

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Goûter les plats dans le mercado da Ribeira à Lisbonne, découvrir le littoral de l'Algarve, arpenter le parc naturel du Sud-Ouest alentejan et la côte vincentine, se laisser porter par un vieux tramway sur les pentes de Porto, bercer par un fado... Vous allez sentir et déguster le Portugal autrement. Dans Le Routard Portugal, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (déguster des pastéis de Nata à Belem, admirer le panorama sur les toits de la Baixa dans le Bairro Alto à Lisbonne), des visites (visiter le musée consacré aux métiers de la mer à Portimão pour découvrir l'Algrave autrement, ou encore monter jusqu'au château de Mértola) à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 50 cartes avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Portugal hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.