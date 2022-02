Guide du Routard Baléares 2022/23

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Les îles Baléares, trésor caché de la Méditerranée... Laissez-vous surprendre par Minorque et ses criques, découvrez Majorque, son histoire et ses randonnées, profitez d'Ibiza la noctambule, et ressourcez-vous à Formentera l'intemporelle. Dans Le Routard Baléares, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (randonner entre les murets de pierres sèches sur le GR 221, parcourir en petit train la Serra, explorer les grottes du Drach, del Hams, d'Artà ou de Campanet...), des visites (le musée de la Fundació Miró, découvrir les curieux vestiges d'une civilisation mégalithique, s'enchanter des ruelles animées et des façades des palais ocre du centre historique de Ciutadella...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 25 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Baléares hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.