Bulgarie. Edition 2022-2023

Carrefour naturel entre Occident et Orient, la Bulgarie conserve un impressionnant patrimoine archéologique et architectural. Sans oublier ses paysages naturels variés, délimités par le Danube au nord et la mer Noire à l'est. Dans Le Routard Bulgarie, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : · une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; · 3itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; · des activités (célébrer le festival de la Rose à Kazanlak, ou encore skier dans le massif du Pirin, à Bansko, la station la moins chère d'Europe), des visites (découvrir le saint des saints bulgares : le monastère de Rila, se perdre au hasard des allées des jardins botaniques de Baltchik...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; · plus de 20 cartes avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; · et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Bulgarie hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.