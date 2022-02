Camp dragon. Tome 1, La montagne

Lorsque Billy Chan, douze ans, est envoyé par ses parents au fin fond de la Chine pour découvrir ses origines, il ne peut imaginer l'incroyable aventure qu'il s'apprête à vivre. A Camp Dragon, il rencontre Dylan, Charlotte et Ling-Fei, avec qui elle se lie très vite d'amitié. Ensemble, ils font une découverte stupéfiante : quatre dragons légendaires sont tapis dans la montagne, derrière le centre de vacances. Les créatures demandent à Billy et à ses amis de leur venir en aide avant que le Dragon de la Mort et ses forces du Mal ne reviennent menacer la Terre.