The Perfect Date

Lorsque Brooks s'était porté volontaire pour escorter la cousine de Burdette à la fête des anciens, c'était avec les plus nobles intentions - venir en aide à un ami. Mais lorsqu'il reçoit un pourboire de 300 $, la rumeur se répand rapidement parmi les familles fortunées des alentours. Brooks y voit l'opportunité de gagner de l'argent. Il propose ses services impeccables d'escorte à des parents poules reconnaissants et très riches. Brooks a besoin de cet argent. Il espère ainsi intégrer l'université de Columbia, sa seule chance de quitter sa ville ouvrière et de gravir l'échelle du succès comme il le désire si ardemment. Alors, même si le chemin qu'il emprunte le mène à rencontrer quelques petites déceptions et à enfreindre quelques principes moraux, où est le mal ? Malheureusement, Brooks n'avait pas prévu la démente Célia Lieberman... Ou la charmante Shelby Pace.