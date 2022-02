Perfect Redemption

Jax veut oublier Sienna, se débarrasser de son image de brute sans coeur. Il a besoin de trouver qui il est vraiment, sans ses gants de boxe et loin des combats illégaux. Alors, il quitte Boston pour Los Angeles, le temps d'un été. Il pensait pouvoir vivre tranquillement dans la villa de son père, jusqu'à ce qu'il tombe sur Blaire. Sa nouvelle colocataire. Entre eux, la tension est instantanément électrique : ils ne se supportent pas et passent leur temps à se disputer. Mais Jax en apprend toujours plus sur elle, et se sent touché par son histoire. Il comprend sa colère face au décès de ses parents, aux foyers instables qu'elle a dû subir depuis, mais surtout, face à sa séparation avec son petit frère. Elle est prête à tout pour le récupérer, quitte à voler les villas voisines pour espérer se payer un avocat rapidement. Jax croit en elle, et veut l'aider, quoi qu'il arrive.